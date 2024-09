Mariani arbitro di Inter-Milan | vittorie negli ultimi precedenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

Maurizio Mariani sarà l'arbitro di Inter-Milan, partita della quinta giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro. Inter-Milan sarà la sedicesima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. L'ultimo precedente risale alla sfida della ventesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 Cremonese-Inter vinta 0-2. In Coppa Italia il suo esordio, ottavi di finale il 17 gennaio 2017: sofferta vittoria per 3-2 ai tempi supplementari contro il Bologna (2-2 al 90', poi decisivo allo scadere Andrea Ranocchia). In tutto otto le vittorie, poi quattro pareggi e tre sconfitte.