LIVE – MotoGP GP Emilia Romagna Misano 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Latestuale delladomenicale del Gran Premio dell’. Latorna a correre sul circuito didedicato alla memoria di Marco Simoncelli in occasione del quattordicesimo appuntamento della stagione. Il motomondiale aveva già fatto tappa sulla pista italiana solo due settimane fa, quando era andato in scena il Gran Premio di San Marino. La double headerna è stata annunciata solo poche settimane fa, dopo la cancellazione del Gran Premio di Kazakistan. A partire dalla pole position oggi sarà Francesco Bagnaia, che ieri ha firmato il successo nella sprint, davanti al rivale Jorge Martin. L’appuntamento per la, lunga ventisette giri, è per le 13:00 di domenica 22 settembre. Sportface.