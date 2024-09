Le pillole di Polly | recensione di Vegliare su di lei di Jean-Baptiste Andrea

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) A proposito di Mimo Vitaliani si possono dire molte cose, ma di certo non che sia una persona ordinaria. È vero, è solo uno dei tanti ragazzini che la Grande Guerra ha reso orfani di padre; tuttavia, a parte questo, sembra che il destino si sia divertito a fare di lui un eccentrico. Dopo essere rimasta vedova, la madre ha pensato bene di spedirlo via dal piccolo paesino della Francia dove vivevano, dicendogli che lo avrebbe raggiunto il prima possibile. Così, gli ha preso un viaggio di sola andata per Pietra d’Alba, dove si sarebbe sistemato dallo zio Alberto, che gli avrebbe insegnato anche l’arte della scultura. Peccato che, in realtà, Alberto non sia suo zio né per sangue né tantomeno per affetto nei confronti del presunto nipote. Una volta in Italia Mimo viene considerato ancora più strambo che in patria, e per molti motivi.