Jesina solo un’illusione Il Vismara prende il pari

(Di domenica 22 settembre 2024) NA 11 NA: Gasparroni, Scoccimarro (25’ st Borocci), Zandri, Nacciarriti (31’ st Di Gennaro), Zagaglia, Lapi, F. Massei (25’ st Owona), A.Massei, Tittarelli, Paradisi, Russo (1’ st. Cordella). All. Igor Giorgini: Melchiorri, Oliva (37’ st Nicolini) Beninati, Morani, Palazzi, Del Pivo, Vagnarelli (33’ st Carnaroli), Letizi, Montanari (46’ st Capomaggi), Gaudenzi (25’ st Pistola), Renzi. All. Pierangelo Fulgini Arbitro: Cesca (Mc) Reti: 26’ st Tittarelli, 35’ st Morani Note: 150 spettatori. Angoli: 3 a 6. Ammoniti: Scoccimarro, Letizi, Montanari, Oliva, Morani, Tittarelli. Niente di fatto e pareggio salomonico nel tic toc al limite del lezioso che si vede sul campo tra. Primo tempo da sbadigli, unico lampo la rasoiata dai 16 metri di Nacciarriti all’11’ deviata in angolo da Melchiorri.