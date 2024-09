Darmian | Appagamento? No tanta voglia in tutta l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

CONFERENZA POST PARTITA INTER-MILAN Cosa non è andato? Un po' tante cose. Dovevamo sicuramente fare meglio, alla fine è arrivata una sconfitta. Fa male perché perdere un derby fa sempre male, però quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare. Cosa può essere la stagione del se non cambiate passo? Di sicuro non cerchiamo alibi. Oggi è arrivata una sconfitta, magari abbiamo pareggiato qualche partita nelle prime giornate. Potevamo sicuramente fare meglio in questo inizio di stagione, però siamo abbastanza maturi: sapevamo che, dopo l'anno scorso, rivincere sarebbe stato difficile.