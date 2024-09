Conte Napoli accolto con affetto dai juventini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) Antonioe i suoi saluti aiera l’uomo più atteso ieri allo Stadium per l’importanza della partita, per testare le ambizioni dello scudetto del suodopo un inizio complicato e i botti di fine mercato. Ai bianconeri però sta a cuore soprattutto, inevitabilmente, la storia di quest’uomo. Sì, perché Antonioha trascorso ben 16 anni con la loro uniforme, da giocatore prima e allenatore dopo. Le sue scelte professionali avrebbero potuto compromettere il legame con quel pubblico che è stato casa sua. Il ritorno di, nonostante tutto, è stato invece un altro dolce momento. Alla lettura delle formazioni non sono mancati i fischi per lui e il suo, poi in panchina si è visto il solito: mai tranquillo, sempre in piedi, pronto a sbracciarsi e dare indicazioni, caricare ogni minimo duello, arrivando a sgolarsi in caso di necessità.