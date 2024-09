Calcio a 5 Grillo fa doppietta | il Guastalla pareggia Shqiponja bastonato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Pari all’esordio in C1 per il Futsal(1), che impatta 3-3 a Bologna sul campo dell’Aposa (1), andando a segno condi Antonio(foto) e rete di Robledo. Pesante sconfitta per l’altra matricola reggiana del girone, il Futsal(0), che rimedia un netto 7-0 a Colorno contro il Due G Futsal Parma (3). In Serie C2 pari in terra modenese per gli Original Celtic Bhoys (1), che impattano 1-1 a San Cesario con l’Emilia Futsal Academy (1); stop esterno, al di là del Secchia, per i Phoenix Cavriago (0), che cadono 7-3 a Montale (3) nonostante le singole di Ciobanu, Chianese e Solidoro. In Coppa della Divisione, kermesse riservata alla categoria Under 23, niente da fare per la Real Casalgrandese, eliminata dopo il 9-2 casalingo subito dal X Martiri Futsal.