Atletica Brescia e Bolzano si aggiudicano lo scudetto agli Assoluti Societari di Modena

(Di domenica 22 settembre 2024) Nella mattinata di domenica 22 settembre si è completata ala seconda e ultima giornata della Finale Oro dei Campionati Italiani2024 di. In campo maschile è arrivato il quartoin sei anni per l’Athletic Club 96, mentre tra le donne l’1950 si è aggiudicata il sesto titolo consecutivo. L’Athletic Club 96 Alperia si è imposta con 170 punti complessivi davanti all’Biotekna (150) e ai campioni uscenti dell’Firenze Marathon (149). Trionfo abbastanza netto anche al femminile per, che ha totalizzato 170 punti precedendo sul podioVicentina (152) e Bracco(148,5). Day-2 meno scoppiettante sul piano delle prestazioni rispetto a ieri, in cui si erano verificati diversi risultati di spessore.