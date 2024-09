Atalanta mini-ciclo prima della sosta | poi un ottobre di fuoco con 4 partite in 10 giorni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 22 settembre 2024) Fiorentina e Arsenal nel giro di quattro, ora Como, Bologna, Shakhtar Donetsk e Genoa nei prossimi 13: il primodel campionato dell’entra nel vivo e porterà i nerazzurri fino allaper le nazionali in programma dal 7 al 15. Un bel banco di prova per la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, che dovrà gestire le forze e trovare anche nuove soluzioni per sopperire ad alcune assenze destinate a pesare ancora per mesi: i lungodegenti rispondono ai nomi di Gianluca Scamacca, che si rivedrà presumibilmente a febbraio 2025, e Giorgio Scalvini, che spera di rientrarefine dell’anno. A loro, da inizio stagione, si sono aggiunti a turno Zaniolo, Sulemana, Hien, Kolasinac, Toloi e Godfrey: gli ultimi due restano in infermeria, rendendo ancora complicate le rotazioni soprattutto in difesa.