Traffico Roma del 21-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sempre pochi gli spostamenti nell’aria della capitale Per consentire le celebrazioni E posa della corona in ogni occasione del 150esimo anniversario della Breccia di Porta Pia chiuso alCorso d’Italia tra Piazza Fiume e piazzale di Porta Pia dalle 16 alle 20-30 In occasione della giornata mondiale della pace davanti alla fontana dell’acqua Paola si svolgerà il concerto dell’orchestra giovanile attivato un divieto di transito in via Garibaldi 3 via Giacomo Medici e via Nicola Fabrizi è ancora in via Giacomo Medici tra via Garibaldi e via 30 Aprile deviazioni per 115 Inoltre dalle 14:30 circa nell’ambito della settimana Europea della mobilità avrà luogo la quarta edizione dell’evento scatenati in bici alla quale è prevista la partecipazione di circa 100 ciclisti che partendo da Largo Corrado Ricci giungeranno a Piazzale del Campidoglio ...