Sequestri e accuse perquisizione a casa di Boccia dopo la denuncia

(Di sabato 21 settembre 2024) Nuovo capitolo nell'affaire-Sangiuliano.l'esposto presentato nei giorni scorsi dall'ex ministro della Cultura, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno perquisito, su ordine della Procura di Roma, l'abitazione a Pompei dell'imprenditrice e influencer. I pm capitolini, coordinati dalla procuratrice Giulia Guccione, indagano Maria Rosariaper alcuni reati, tra cui violazione della privacy, lesioni, violenza privata e il furto della fede nuziale in oro dell'ex ministro alla Cultura. Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato un telefono cellulare, un pc e i famosi occhiali 'spia' dotati di telecamera, come quelli usati per registrare le 'passeggiate' all'interno della Camera dei Deputati.