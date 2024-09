Juve Napoli la reazione stizzita di Kvara | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024)ntus-ditskhelia dopo la sostituzione: ecco cosa è successo. Il match trantus esi è concluso 0-0 e le due squadre si sono prevalentemente annullate a vicenda nel corso di tutta la partita. Gli azzurri hanno provato a superare la difesantina provando a scardinarla tramite diverse azioni corali con fraseggi e orizzontali e verticali. Per i bianconeri è il terzo pareggio a reti bianche consecutivo in questo campionato dopo Roma ed Empoli. Il, invece, trova il primo pareggio in questo campionato dopo 3 vittorie ed ancor prima una sconfitta contro l’Hellas Verona. Un punto che, comunque, ha il suo valore data la difficile trasferta caratterizzata anche dal morale alle stelle dellantus, uscita vincente contro il PSV in Champions League.