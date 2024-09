Interviene per difendere una donna rapinata Giacomo ammazzato a coltellate | orrore a Venezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Tragedia a: un ragazzo di 26 anni,Gobbato, di Mestre, è morto, mentre un secondo giovane è rimasto ferito in seguito a una rissa con accoltellamento dovuta al tentativo di sventare la rapina a una. Il tutto è accaduto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre nella città della terrafermana. Secondo quanto si apprende l'omicida sarebbe uno straniero ed è stato sottoposto a fermo. L'omicidio si è consumato attorno alle 23 di venerdì sera, a Corso del Popolo, in pieno centro. Come detto i due ragazzi, la vittima e il ferito, hanno tentato di fermare il bandito che aveva aggredito la. A quel punto l'aggressore ha estratto un coltello colpendo i due. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: Gobbato sin dal principio è apparso in condizioni disperate ed è morto subito dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale dell'Angelo.