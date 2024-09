In gravi condizioni dopo l’incidente in FiPiLi scontro tra scooter e auto | altri due feriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Lavoria (Pisa), 21 settembre 2024 – Un grave incidente è avvenuto stamani, intorno alle 11:30, in. Nel tratto tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno si sono scontrati unoe un’. Il bilancio è di tre, di cui uno grave. Un uomo di 69 anni ha riportato nelloun politrauma. In particolare, una grave semi amputazione della caviglia destra.l’uomo è rimasto sempre cosciente. I soccorritori del 118, intervenuti con il mezzo India di Collesalvetti, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso a Livorno. Nelsono rimastidue uomini. Uno, un uomo di 66 anni, è stato portato all’ospedale a Livorno e l’altro a Cisanello, a Pisa. Oltre all’India di Collesalvetti sono intervenuti anche i mezzi della Misericordia di Collesalvetti, di quella di Cenaia.