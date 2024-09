Imane Khelif sbarca Milano sfilerà alla Fashion Week?

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – “Ciao!” scrive, così, in una storia su Instagram, la pugile algerina, oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, in un video che la ritrae a, in piazza San Marco, zona Brera, e in sottofondo la canzone dei Ricchi e Poveri, ‘Sarà perché ti amo’. T-shirt bianca, camicia di lino e L'articolo? proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.