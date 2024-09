Giuntoli | il Napoli ha fatto un mercato senza precedenti la Juve un mercato più prospettico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024): «ilhaunprececenti, launpiù».: «Onestamente ilè una squadra collaudata, molto esperta, hanno otto nove undicesimi che giocano insieme, hanno giùtanti punti in passato e credo che ilhaun, ha investito su calciatori già fatti, di 26, 27, 28 anni in su. Anche noi comentus abbiamounimportante però più, abbiamouna vera e propria rifondazoone anche dal punto di vista del gioco, col mister, vogliamo esser competitivi subito, ci proveremo con tutte le nostre forze». «Noi siamo un progetto molto giovane, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per capire chi siamo». L'articolo: «ilhaun, launpiù» ilsta.