Elezioni regionali in Umbria fissata la data | 17 e 18 novembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Perugia, 21 settembre 2024 – L'ha deciso: ledel nuovo presidente della Giunta e dell'Assemblea legislativa si terranno il 17 e il 18, stesse date scelte dall'Emilia Romagna. Un mini-election day che però vede esclusa la Liguria - al voto dopo le dimissioni di Giovanni Toti - che non può però andare oltre la convocazione delle urne del 27 e 28 ottobre. Lagiàper la regione di Riviera, infatti, non si può toccare in senso dilatorio, perché occorre rispettare il limite dei tre mesi dalle dimissioni dell'ex governatore, così come previsto dalla legge costituzionale (art.5 n.1) del 221999. E una legge costituzionale, non si può modificare con un eventuale decreto.