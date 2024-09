Definiscimi un dissing | fune al collo tirare questo qui non è un dissing questo è il tuo funerale | da Fabri Fibra vs Vacca a Drake vs Kendrick Lamar cos’è il dissing

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Nella cultura hip-hop, ilè la pratica con cui un rapper deride, sbeffeggia, insulta, anche pesantemente, qualcuno con cui ha un beef, ovvero uno screzio, un litigio. Deriva dalla parola inglese disrespect, ovvero mancanza di rispetto. E per un artista delle rime non c’è modo migliore di farlo se non, appunto, con le rime. Oggi, questa parola è tornata di moda grazie altra Tony Effe e Fedez, cominciata dal rapper romano con la sua RedBull 64 Bars e poi proseguita con “L’infanzia difficile di un benestante” del cantante di Rozzano. Infine, l’ultima provocazione di Effe, che con “Chiara” tira in ballo Chiara Ferragni, e i figli dell’ex coppia, e quella del rapper milanese, “Allucinazione collettiva”, che, invece, si è rivelato essere un messaggio diretto alla sua ex moglie.