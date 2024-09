Come la moda si sta impegnando per le elezioni in USA | Vote like a your life depends on it

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Con l’avvicinarsi delle, il mondo dellae della bellezza si mobilita per incoraggiare i cittadini a partecipare attivamente al voto in USA. Maiora, con questioni cruciali in gioco, è importante essere registrati per votare. Diverse aziende e designer stanno utilizzando la loro influenza per sensibilizzare l’opinione pubblica, mettendo a disposizione spazi fisici e virtuali per supportare iniziative volte a migliorare la partecipazione elettorale.e impegno sociale:i brand si schierano per lein USA Un esempio di questo impegno arriva da Saks Fifth Avenue a New York, che fino al 30 settembre ha trasformato le sue vetrine in una piattaforma informativa grazie alla collaborazione con.org. I passanti possono verificare il loro stato di registrazione, conoscere i candidati locali e persino richiedere il voto per corrispondenza.