Colombo più Esposito | l’Empoli vola Affondato anche il Cagliari Questi ragazzi non si fermano più È un ritmo da zona Champions

(Di sabato 21 settembre 2024) Il 20 settembre del 2007esordiva in Coppa Uefa battendo 2-1 al Castellani lo Zurigo. All’ora i 22enni Sebastianoe Lorenzonon andavano nemmeno alle elementari e ieri, esattamente 17 anni dopo, hanno firmato il blitz del. Un 2-0 che permette aldi restare imbattuto dopo 5 giornate, mai successo prima, con ben 9 punti. Al momento infatti è troppo presto per farsi prendere da facili entusiasmi, ma a Monteboro lo sanno bene e ci pensa in primis mister D’Aversa a tenere ben salda la barra di navigazione. Detto questo, però,nella tana dei tanti ex gli azzurri offrono un’altra prestazione di spessore concedendo pochissimo a unper la verità molto confusionario, sfruttando al massimo le occasioni create.