AEW | Collision di questa notte porterà un ritorno economico importante alla città

(Di sabato 21 settembre 2024) L’arrivo dell’All Elite Wrestling a Springfield, Massachusetts, segna un momento storico per lae promette di portare un notevole beneficio. L’evento AEW:, in programma al MassMutual Center, rappresenta il debutto televisivo live della compagnia inlocation. Impattoe Riconoscimento Cittadino Secondo quanto riportato da WWLP di Springfield, MA, l’evento AEW dovrebbe generare un introito di circa 220.000 dollari per la. Questo dato sottolinea l’importanza economica dell’arrivo della federazione nella regione. In segno di riconoscimento, il sindaco Domenic Sarno ha proclamato la giornata come “AEW Day“. Il primo cittadino ha incontrato alcuni wrestler dell’AEW, tra cui Darby Allin, gli Outrunners e Mark Sterling, culminando l’incontro con un gesto teatrale nei confronti di Sterling.