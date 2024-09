Weekend storico a Cremona | la prima volta della Superbike | Il video di presentazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo ben 11 anni latorna in Lombardia e per laarriva a: è già iniziata la festa al circuito di San Martino del Lago per l’Acerbis Italian Round, tappa italiana del Mondiale delle moto derivate di serie in programma dal 20 al 22 settembre. La pista ha subito modifiche e aggiornamenti: “tirata a lucido” per accogliere per lanella sua storia moto che sfrecciano a 300 km/h. La passione per i motori e per il ritorno in Lombardiacompetizione unisce tutto il territorio: oltre alla grande cornice di pubblico annunciata sugli spalti, la pista “apre le porte” alle migliori realtà dello sport territoriale.