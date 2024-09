The Apprentice Sebastian Stan e la trasformazione in Donald Trump | Quanto si può ingrassare in due mesi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024) La star MCU ha sorpreso Ali Abbasi persia riuscito a modificare il proprio corpo in poco tempo per interpretare l'ex presidente degli USA.ha accettato di cimentarsi in uno dei ruoli più difficili della sua carriera, l'ex presidente e candidato alla Casa Bianca, nel nuovo film The. La star MCU ha rilasciato un'intervista a Variety nella quale ha raccontato lafisica messa in atto per entrare nel ruolo. Conosciuto per il ruolo del Soldato d'Inverno nel Marvel Cinematic Universe,ha svelato alcuni dettagli del complicato processo messo in atto per poter raggiungere una somiglianza adeguata con l'aspirante leader statunitense. Prendere peso "Credo che sia molto più intelligente dila gente voglia ammettere" ha spiegato