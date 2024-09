Tale e Quale Show clamoroso | Loretta Goggi molla dopo 13 anni cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)lascia13, la trasmissione condotta da Carlo Conti in onda a partire da questa sera, venerdì 20 settembre, su Rai 1. La giurata, insomma, ha deciso di prendersi una pausa da quel ruolo. Al suo posto ci sarà Alessia Marcuzzi. Qualche tempo fa era stata la stessaa spiegare il perché della sua assenza nel programma. "Miei cari tutti - aveva scritto in un post su Facebook - eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l'arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente".