Sfida Muzzarelli-Sabatini Obiettivo mister preferenze per controllare il partito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non solo la palma di: chi tra Gian Carloe Lucaarriverà primo controllerà, con le rispettive cordate, ilmodenese per i prossimi anni. Quando dopo aver avviato la fase congressuale ci saranno da stabilire le candidature per le Politiche 2027 (con Stefano Bonaccini che punta al Parlamento) e le Amministrative del 2029. Nella descrivono come una lotta senza quartiere quella traper accaparrarsi i voti: la ’linea di frattura’ non corre lungo la parola rinnovamento, perché comunque anchesarebbe, se venisse eletto, al terzo mandato. Ma segue il fattore anagrafico: la riscossa dei 40-50 enni, sulla falsariga del (peraltro fallito) assalto per la candidatura a sindaco di Modena.