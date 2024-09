Sarri | Juventus o Napoli? I ricordi propendano più verso gli Azzurri McTominay è tanta roba

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Maurizio, doppio ex di, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube dell’esperto di mercato Sportitalia Alfredo Pedullà. Queste le sue parole:: “Juve-arriva troppo presto? Si torna all’origine “Juve-arriva troppo presto? Si torna all’origine, andiamo a giocare la 5a giornata ma in realtà le squadre si stanno giocando solo ora. Tre partite col mercato aperto e poi una sosta. Significa che avranno fatto 4-5 allenamenti con la squadra con cui si gioca domenica. Per avere l’espressione finale di queste squadre è troppo presto. Avremo appena un’indicazione. La Juve di Thiago Motta e Giuntoli? Stiamo parlando di un ciclo che deve durare 3-4 anni. Penso che sarà un ciclo interessante e pbilmente vincente conoscendo i due personaggi ma siamo appena agli albori.