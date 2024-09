Officine Tok scalda i motori In partenza i nuovi corsi A lezione di teatro e cucito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) La compagnia ‘Tok’ è pronta a riaprire le porte dello Spaccio culturale di via Cesare Battisti a Monzone che ogni anno, da ottobre a maggio, si riempie di arte e spettacoli. Ai consuetidiper adulti e ragazzi si aggiungono quest’annolaboratori, come idi grafica e photoshop,e inglese, tutti diretti da esperti del settore e accompagneranno gli allievi in un percorso formativo e ludico. Ma ottobre sarà soprattutto il mese in cui riparte la stagione teatrale.