Lavazza diventa Bavazza nella quarta stagione di Emily in Paris | critiche sul Web è imbarazzante ma l’azienda ci scherza su Ecco come

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “è sinonimo del lusso italiano e siamo molto entusiasti di presentarlo al mercato francese”. A dirlo è Luc, uno dei protagonisti diin, la serie televisiva distribuita su Netflix, giunta ormai alla. E tutti gli appassionati della fiction non hanno potuto fare a meno di notare la storpiatura del ben più noto marchio italiano di caffé, che non ha concesso la licenza per mostrare il brand durante la serie. Così l’idea di mettere una “B” al posto della “L”. “Gli espresso martini potremmo chiamarli ‘tini'”, spiega, invece,, la giovane pubblicitaria, protagonista della serie, che lavora a Parigi, ma che in questavola a Roma, con tanto di ‘incontro’ a sorpresa con il rapper capitolino Tony Effe.