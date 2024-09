La rottura? È una prova in più del loro amore Non so se torneranno insieme solo il tempo lo dirà | parla l’amica di Alice Campello e Alvaro Morata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Sono due persone che amiamo tantissimo e continuiamo ad amarli, ifigli anche di più, perché c’è una relazione molto forte tra i miei e i”. Sono queste le parole che Beatriz Espejel, moglie del calciatore spagnolo Koke, dedica ai suoi due carissimi amici,, dopo larecente separazione, comunicata via social ad agosto. “Alla fine credo che queste cose possono succedere, nessuno, nemmeno la gente più vicina, può sapere cosa succede all’interno di una coppia. Alcune persone che si amano tanto sembra che prendino decisioni scioccanti, ma èunain più del. O almeno in questo caso credo che sia così – racconta l’imprenditrice ai microfoni di Europapress -. Conoscendoli, so che ilè profondo, credo che quella di separarsi sia stata una scelta a cui hanno riflettuto molto.