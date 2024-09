Judo Nemanja Majdov sospeso per 5 mesi per essersi fatto il segno della croce Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’ex campione mondiale di, è stato squalificato per cinquedalla Federazione Internazionale di(IJF) a causa di un gesto religioso compiuto durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Il 28enne serbo si èilprima del match degli ottavi di finale contro il greco Theodoros Tselidis, un comportamento esplicitamente vietato dall’articolo 3 del Codice Etico dell’IJF, che proibisce qualsiasireligioso nel campo di gioco. “Le nostre regole riguardanti l’esposizione di segni religiosi o di altro tipo sono strettamente correlate al campo di gioco, che è uno spazio dedicato esclusivamente ale dove sono esposti solo i segni e le regole specifiche del, in egual modo per tutti”, ha chiarito la federazione in una nota.