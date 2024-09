Inferno a Lido di Camaiore occhi colmi di lacrime per Jasmine ed Elis I fiori dei compagni e il ritorno a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024)di(Lucca), 20 settembre 2024 – Al Park Hotel, sul viale Colombo, regna il silenzio. Non è ancora mezzogiorno, qualche tiepido raggio di sole è riuscito a forzare la coltre di nubi ed è sceso a riscaldare la frazione rivierasca. Nel parcheggio, un grosso bus aspetta solo di essere messo in moto. Il portellone è aperto: anche da lontano, si nota che borsoni e valigie sono già stati caricati a bordo. Un ragazzo alto ealuto e una ragazza con uno hijab viola passeggiano a pochi metri di distanza: entrambi hanno lo smartphone all’orecchio e parlano a voce bassa. Per accedere all’hotel, bisogna risalire una lunga scalinata. Un passo dopo l’altro, fino al pugno nello stomaco: la veranda dell’hotel è occupata dalla scolaresca di cui facevano parte le due ragazze tedesche –Bousnina, 18 anni edDonmez 17 – morte nello schianto di martedì sera.