I 90 anni di Sophia Loren e i suoi insegnamenti di bellezza inclusiva

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 20 settembre 2024) Perfino Amal Clooney ha copiato la piega capelli di, all’ultimo Festival di Venezia. L’estate del 2024 è stata davvero un’estate di estetiche dedicate alla diva del cinema italiano. Il trend Italian Summer ci ha accompagnati diretti fino ad oggi, 20 settembre: fino al giorno del compleanno importantissimo di. Nata nel 1934, a Roma, ma napoletana di origini, festeggia 90. Idi? Sono tanti e fortemente inclusivi. Insclusivi, in tempi non sospetti. Ripercorriamoli, tutti. Fino al segreto della sua, da lei stessa svelato: gli spaghetti. 1. La diva con le ascelle non depilate, a Hollywood A volte sono proprio le dive a essere le più anti-dive per eccellenza. E cosìche in 90di vita ha collezionato foto iconiche, si mostra ieri e oggi in tutta la suastraordinaria e spontanea. Molto, italiana.