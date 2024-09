Ho le prove del voltafaccia della Pro loco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) La senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione (nella foto), rispedisce le accuse al mittente: la Prosulla via Francigena, che nei giorni scorsi l’ha accusata di usare l’associazione per "fare passerelle politiche" in merito alla futura sede alla stazione ferroviaria di Avenza. In sostanza la senatrice sostiene di essere stata contattata dalla Proper mediare con Ferrovie e per accelerare l’iter di assegnazionesede e dice di avere le. La Proguidata da Sasha Biggi invece smentisce e ricorda che la trattativa sia solo tra Proe Ferrovie. "Apprendo con stupore del clamorosodel responsabileProdi Avenza, che chiede a metà settembre di non intromettersi nella trattativa per la concessione dei localistazione da parteFerrovie dello Stato - scrive Campione -.