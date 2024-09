Fino alla fine nel trailer del nuovo film di Gabriele Muccino sesso amore e morte a Palermo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 20 settembre 2024) 01 Distribution e LeoneGroup hanno rilasciato ildi, ultimodi, scritto dal regista in collaborazione con Paolo Costella. La pellicola, una produzione Lotus, narra di Sophie, una giovane turista americana che, durante una breve vacanza a, si innamora di Giulio, un giovane aitante e sregolato che cercherà di tirare fuori la ragazza dal suo guscio di isolamento emotivo. Purtroppo per Sophie, però, il suo mentore e amante si rivelerà anche un criminale, e la donna, sarà costretta, in un supremo atto di crescita, a scegliere da che parte stare, se tornare ad aderire ai suoi valori, o affrontare un percorso di maturazione lastricato di dolore e violenza.