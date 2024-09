Fango su Nordio dal giornale di Travaglio | accuse di favori a un dentista fantasma lui querela

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) La reazione è veemente e indignata. “Sono esterrefatto dal cumulo di falsità dell’articolo di oggi del Fatto Quotidiano. Non sono mai stato in cura né sono mai stato visitato dal dottor Favero. Ho sempre ignorato le frottole scritte in quel, ma ora mi vedo costretto ad adire le vie legali”. In una nota, il ministro della Giustizia Carlo, fa riferimento all’articolo pubblicato questa mattina dal Fatto Quotidiano con il titolo ‘Abuso d’ufficio,salva anche il suo‘ nel quale Favero viene definito “il suodi fiducia da anni” e si scrive che ‘ha una condanna definitiva’ per abuso d’ufficio ‘pronta a sparire’. Per questo viene considerato ‘uno dei migliaia di graziati dalla riforma’.accusato dia unche non lo ha mai curato Un falso, evidentemente.