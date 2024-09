Caso bronchiolite Ciarambino | E’ l’antipasto dell’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quanto accaduto con la vicenda riguardante la possibilità per le Regioni di rendere disponibili gli anticorpi monoclonali contro ladei neonati, possibilità negata alle Regioni ‘povere’ come la Campania, ovvero che si trovano nel piano di rientro in ambito sanitario, rappresenta ‘’ di quanto avverrà, e non solo nella sanità, con l’autonomia”. Lo dichiara Valeria, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto. “Il relativo passo indietro del Governo – prosegue – non ‘assolve’ l’Esecutivo da quello che avrebbe rappresentato l’ennesimo calcio al Sud e a tutti i cittadini meridionali. Una discriminazione territoriale intollerabile e disgustosa, un criterio inaccettabile: alle Regioni ‘ricche’ il farmaco è gratis, a quelle ‘povere’ è a pagamento.