Calcio Eccellenza | passano Perignano e Mobileri

(Di venerdì 20 settembre 2024) Pisa 20 settembre 2024 – La Coppa Italiasorride al Fratresed ai Mobilieri Ponsacco. Eliminato il Cenaia, la Cuoiopelli in campo mercoledì. A Montespertoli il Fratresdi mister Falivena segna con l’attaccante Cutroneo e porta in fondo il risultato (0 – 1) passando al secondo turno ed eliminando il Montespertoli dopo il pareggio a reti bianche delle gara di andata al ‘Matteoli’. Questo il tabellino. Montespertoli: Romano, Conti M., Trapassi, Corradi, Calonaci, Fiaschi, Rosi, Marcacci, Vangi, Maltomini, Biliotti. A disposizione Biotti, Liberati, Lensi, Pecci, Mangani, Marchi, Marconcini, Morelli, Sarti. All. Sarti Fratres: Serafini A., Gentile, Brisciani, Zocco, Genovali, Ricci, Mariani T., Misseri, Cutroneo, Bracci, Viola. A disposizione Becherini, Lupi, Mogavero, Regoli, Carrai D., Napoli, Taraj, Zampardi, Rossi G. All.