Ancora guai per Omar Favaro | è accusato di maltrattamenti e violenza sessuale

(Di venerdì 20 settembre 2024), già condannato nel 2001 per il duplice omicidio di Novi Ligure insieme alla sua allora fidanzata Erika De Nardo, è oradiin famiglia e. La Procura di Ivrea ha richiesto il rinvio a giudizio per, 40 anni, in relazione a una serie di episodi difisica e psicologica nei confronti della sua ex moglie. Secondo l’accusa, tra il 2019 e il 2021,avrebbe minacciato la compagna di sfregiarla con l’acido e di ridurla su una sedia a rotelle, insieme ad altre forme di abuso. La donna, assistita dall’avvocata Francesca Violante, ha formalizzato una denuncia nel 2021, dopo essere riuscita a fuggire dalla casa in cui convivevano. Sebbene la donna avesse richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in diverse occasioni, pare che inizialmente minimizzasse gli episodi.