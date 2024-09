Un colpo alla testa poi la scoperta nel bagno Neonati sepolti ancora choc nella villa degli orrori | cos’ha fatto Chiara dopo i parti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) IeriPetrolini ha confessato di avere sotterrato anche il secondo neonato. Una confessione che sarebbe venutache dalle indagini dei carabinieri del Ris era emersa la ricerca fatta dragazza su Google con la scritta “Come partorire il secondo figlio”. Poi gli scavi, praticamente asicuro, nel giardino della villetta bifamiliare di Traversetolo, dove il 9 agosto era stato trovato il neonato, ed ecco il secondo ritrovamento. Indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha ammesso di averli uccisi subitoil parto, di avertutto da sola, di aver tenute nascoste le gravidanze ai genitori, agli amici, allo stesso fidanzato. A scoprire il primo neonato è stato il cane di famiglia: ha scavato in giardino mentre la famiglia si trovava in vacanza a New York e la nonna, che in quei giorni si trovava lì, hala drammatica