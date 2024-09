Troppe aggressioni medici in fuga da Pavia | in cinquanta chiedono il trasferimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Minacce, spintoni, urla. Non solo nei pronto soccorso o negli ambulatori di guardia medica del sud si registranoai danni del personale sanitario, anche le strutture pavesi sono spesso teatro di intemperanze da parte dei pazienti o dei loro parenti. Sono stati 284 gli episodi segnalati l’anno scorso in provincia die molti operatori non fanno neppure presente che cosa hanno subito. “Le minacce verbali e gli insulti sono all’ordine del giorno – ha detto Andrea Galeppi della Uil – e questo accade da alcuni anni a questa parte”. Diversi i casi che restano scolpiti nella testa degli operatori come quello accaduto a un’infermiera in servizio di notte che si è ritrovata davanti un paziente che inveiva contro di lei, la insultava e batteva i pugni contro il vetro del triage.