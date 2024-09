Spazio dal 29 settembre la Terra avrà due lune Ecco quanto durerà il fenomeno e come osservarlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

La Luna non sarà sola nel cielo. Il 29, un piccolo asteroide, chiamato 2024 PT5, entrerà nell'orbita terrestre e rimarrà con noi fino al 25 novembre. Questo corpo celeste, con un diametro di soli 10 metri, si muoverà attorno allauna sorta di "mini-Luna". Scoperto il 7 agosto da due astronomi spagnoli, Carlos e Raúl de la Fuente Marcos, grazie al sistema della NASA chiamato Atlas, l'asteroide è stato studiato con attenzione per escludere rischi di impatto. L'asteroide non sarà visibile a occhio nudo, data la sua bassa luminosità. La sua magnitudine, che misura la luce che emette, è troppo alta per essere percepita senza strumenti scientifici.