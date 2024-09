Sky Sport Motori 19 - 22 Settembre | F1 Singapore MotoGP Misano SuperBike Cremona GT Monza

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di Formula 1 e GTWC. Italia al centro delle più importanti competizioni a due ruote. Si scende in pista per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2024 del Motomondiale che torna al circuito Marco Simoncelli diper il secondo appuntamento dell’anno: il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Tappa italiana anche per la, con il Round d’Italia sul circuito diAPPUNTAMENTI – Continua il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio di. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri sul circuito cittadino di Marina Bay, con la prima sessione di prove libere in programma alle 11.30 e la seconda alle 13. Sabato mattina alle 11.