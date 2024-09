Shaila Gatta Dovremmo amare le nostre fragilità Le parole della ballerina commuovono la Casa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)si mette a nudo. L’ex velina mostra le suee l’unione con Lorenzo diventa sempre più solidaprofessionista ed ex velina, si mette a nudo e in diretta durante la seconda puntata del Grande Fratello, esterna le proprie insicurezze e. Accanto a lei Lorenzo, il concorrente milanese che da subito è entrato in sintonia con. I due hanno trascorso i primi giorni all’internoin modo intenso, liberandosi reciprocamente dalle proprie sovrastrutture e confidandosi senza tabù circa la loro vita e i momenti più bui legati al passato. «Un incontro casuale ed estremamente felice», è come Cesara definisce il rapporto tra i due. Una condivisione «tra anime che si riconoscono», afferma. Un incastro perfetto volto all’accettazione dell’altro, in cui regnano l’ascolto e l’empatia.