Può tornare in Serie A l’ex Napoli è nel mirino di un club italiano | è una vecchia scelta di ADL!

(Di giovedì 19 settembre 2024) InA sono pronti nuovi ribaltoni. L’esonero di Daniele De Rossi potrebbe essere solo una delle diverse scelte che arriveranno nelle prossime ore. La stagione è appena iniziata, ma isono già alla ricerca delle formule migliori per fare bene. Naturalmente, ogni allenatore ha bisogno di tempo per “progettare” la propria rosa, ancor più a causa del mercato terminato solo il 31 agosto. Tutto ciò, però, non è di un certo un alibi. Non a caso, la Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi dopo solo quattro giornate.calciatore, però, potrebbe essere solo il primo di diversi allenatori esonerati. Da diversi giorni, si parla insistentemente di un possibile addio di Paulo Fonseca. Il tecnico del Milan è attualmente in bilico, viste le tante difficoltà tattiche e mentali della squadra.