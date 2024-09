Prende a calci una volontaria Rimasto ferito dopo una lite aggredisce la soccorritrice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024)esserea seguito di un’aggressione, mentre stava per essere caricato su una barella, per essere poi trasportato all’ospedale del Santa Maria Nuova, ha sferrato un violentoo al volto delladella Croce Verde, che invece lo stava soccorrendo. Protagonista dell’ennesimo attacco al personale sanitario è un uomo di 58 anni di orgini africane senza fissa dimora e clandestino. Il fatto è avvenuto lo scorso giovedì pomeriggio, alle ore 17, quando in via Makallè, alcuni cittadini hanno segnalato al 112 un’aggressione nei pressi di una fermata del bus. A seguito della collutazione laha riportato una ferita al labbro inferiore e una serie di lesioni che hanno poi costretto la donna a rivolgersi al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.