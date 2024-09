Pallavolo Ariete Prato Si fa sul serio sotto rete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024)L’esordio in campionato di serie B2 femminile nazionale si avvicina e la preparazione atletica si intensifica. Archiviate le prime quattro settimane di lavoro l’si mette alla prova in un triangolare. La prima amichevole contro il Firenze Ovest ha restituito buone sensazioni a tutto l’ambiente sulla forza di una squadra rinnovata e ringiovanita, ma adesso il confermato coach Massimo Nuti e il suo staff vogliono ulteriori certezze. D’altronde la squadra l’anno passato ha sfiorato la promozione in serie B1, sfumata proprio all’ultimo match della stagione, e quest’anno dovrà provare nuovamente a stupire tutti. Anche se l’obiettivo dichiarato è quello di una salvezza tranquilla. Conferme sulla stagione alle porte che saranno cercate in un triangolare che vedrà lacontrapposta a Castelfiorentino e a Stia.