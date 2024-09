Palermo pasticcio burocratico tra Regione e Comune sui fondi | 500 studenti disabili restano senza assistente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per cinquecento ragazzidila scuola non è iniziata con gli stessi diritti di tutti gli altri alunni: per loro, a causa della mancanza di, non è arrivato l’specialistico all’autonomia e alla comunicazione, la figura professionale che si occupa di supportarli nell’apprendimento delle abilità necessarie per raggiungere un po’ di indipendenza nella vita quotidiana. Circa duecento addetti a questo servizio ad oggi sono a casa. Lanon ha trasferito alla Città Metropolitana – che si occupa dei bandi per assegnare gli assistenti – i finanziamenti necessari per dare avvio al servizio.