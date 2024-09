Ornella Vanoni la nuova versione del brano Ti voglio con Elodie e Ditonellapiaga

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Da mezzanotte in digitalepubblica ladelTiconÈ un settembre speciale quello diche tra meno di settantadue ore festeggerà l’incredibile traguardo dei 90 anni. Per l’occasione, la signora della musica italiana ha scelto di fare ai suoi fan un regalo in musica davvero speciale: Ti(con) sarà fuori stanotte allo scoccare della mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. Ti, pubblicato per la prima volta nel 1977 e da sempreimmancabile nel repertorio live di, ha più volte conquistato anche gli show sia disia di, che ne hanno proposto una loro personalissima, omaggio alla signora della musica italiana.