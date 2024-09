Opere per le Olimpiadi invernali Una corsa contro il tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)di Milano – Cortina 2026. Molti i progetti per mettere in sicurezza, riqualificare e potenziare la Statale 36, su cui viaggeranno atleti, tecnici, giornalisti e spettatori da e per la Valtellina, dove si svolgeranno alcune gare, non sarà però pronta entro l’appuntamento con i Giochi a cinque cerchi. Anzi, solo pochi interventi saranno ultimati in, sebbene sul filo di lana al fotofinish. Dovrebbero esserlo ad esempio il nuovo Quarto ponte di Lecco, già in fase di costruzione, il cui taglio del nastro inaugurale, salvo imprevisti sempre dietro l’angolo, potrebbe avvenire entro gennaio 2026, a poche settimane dall’accensione del tripode olimpico. E anche la messa in sicurezza del tratto tra Giussano e Civate, con allargamento, dove possibile, della banchina, la sostituzione delle barriere laterali e la riasfaltature.