Omicidio di Casazza l’assassino rintracciato grazie al numero di cellulare fornito dai parenti

(Di giovedì 19 settembre 2024). L’elemento principaleal quale gli inquirenti italiani e spagnoli sono riusciti a risalire a Mouhssine Mohamed Amine, 32enne di origini marocchine, autore dell’di Mykola Ivasiuk, è statodagli stessidel fuggitivo. Sono stati loro a dire di essere stati contattati da Mohamed per una richiesta di denaro e a indicare il nuovodi telefono che utilizzava. È proprioa questa utenza spagnola che Amine è stato individuato: inizialmente attraverso la cella alla quale ilsi agganciava poi,ad una tecnologia più raffinata, il marocchino è stato geolocalizzato. Si nascondeva nella regione della Murcia e pare fosse ospite di alcuni connazionali. Non si sa se questi ultimi fossero a conoscenza del fatto che il 32enne avesse commesso une fosse per questo ricercato.